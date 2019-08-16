Уфа, , 15:41 — REGNUM

Строительство подземной парковки под Советской площадью начнется в Уфе, 16 августа сообщили в администрации города.

По словам сотрудников главного управления архитектуры Уфы, в текущем году будет объявлен конкурс для определения проектной организации, которая займется проектированием подземной парковки.

По замыслу чиновников, парковка будет состоять из двух ярусов. А на площади, после благоустройства, планируют поставить памятник генералу Минигали Шаймуратову.

Сейчас чиновники определяют стоимость проектных работ.

Напомним, что переделать парковку на Советской площади под парк предложил врио главы Башкирии Радий Хабиров, выступая на заседании пятого Всемирного курултая башкир. Тогда делегаты увидели проект парка и скульптуру генерала, командира легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова в его центре.