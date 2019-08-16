Пекин, , 15:40 — REGNUM

Автокомпании PSA Groupe и Dongfeng закрывают два из четырех своих совместных предприятий в Китае. Об этом сообщает Reuters.

Причиной закрытия двух заводов в Китае стало торможение китайской экономики и резкое падение спроса на легковые машины.

Согласно документу, копия которого есть в распоряжении Reuters, совместное предприятие DPCA избавится от двух из четырёх заводов в городе Ухань, чтобы сократить издержки и улучшить финансовые показатели. Однако официально этот документ нигде пока не публиковался.

Сообщается, что первое из совместных автопредприятий будет просто закрыто, а второе будут пытаться продать. Сейчас всё его оборудование и оснастка передаются на другие, пока ещё действующие заводы DPCA.

Напомним, с 1 июля 2019 года на должность старшего вице-президента в регионе Евразия концерна Groupe PSA (бренды Peugeot, Citroen и DS) назначен Пол Уиллкокс. Он сменил на этом посту Янника Безара.

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