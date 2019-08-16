Ташкент, , 15:19 — REGNUM

Модернизация Бухарского нефтеперерабатывающего завода в Узбекистане пройдет в три этапа, а стоимость проекта составит $553 млн, сообщает 16 августа издание «Подробно.uz».

Планируется, что после модернизации НПЗ будет ежегодно перерабатывать 2,5 млн тонн нефти и газового конденсата. Ежегодный выпуск бензина стандарта «Евро-5» составит 1,2 млн тонн, авиакеросина — 200 тыс. тонн, дизельного топлива — 750 тыс. тонн. Третий этап модернизации планируется завершить в 2025 году.

Отметим, 14 августа в Бухарском государственном университете прошел брифинг «Модернизация и реконструкция Бухарского нефтеперерабатывающего завода». Напомним, Бухарский НПЗ был запущен в 1997 году. Партнером в рамках проекта по модернизации является корейская компания SK Engineering.

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