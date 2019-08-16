Москва, , 15:47 — REGNUM

Концепция важности поддержания бюджетного профицита антинаучна и высосана из пальца, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 16 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что по итогам за январь-июль 2019 года профицит федерального бюджета составил профицит — 2 027 839,4 млн рублей.

«Поймите, бюджет — это инструмент развития страны, но у нас он превратился в инструмент стагнации, деградации и недофинансирования развития, — сказал экономист. — Сегодня нам профицит вообще не нужен. Надо хотя бы половину этого профицита пустить на российскую экономику. Например, повысить поддержку сельского хозяйства промышленного комплекса. Деньги можно пустить на финансирование РАН, которая сегодня финансируется просто нищенски. Давайте, в конце концов, не будем повышать фискальную нагрузку на экономику, не будем повышать пенсионный возраст. Давайте не будем повышать ставку НДС. Давайте не будем повышать налоги на самозанятых. Не будем вводить «Платон», утилизационный сбор и прочее».

Кроме того, экономист отметил, что у большинства развитых стран почти никогда нет профицитного бюджета, так как поддержание дефицита на уровне 0,5−1% не критично, если экономика при этом растёт стабильными темпами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению ведущего научного сотрудника экономического факультета МГУ Андрея Колганова, стремление властей РФ любой ценой сохранить профицит бюджета выглядит неоправданно в условиях, когда в РФ явное недофинансирование многих статей социальных расходов, в том числе и расходов, связанных с активизацией развития экономики (расходов на науку, образование и на всё то, что называется развитием человеческого капитала).

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