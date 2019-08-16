Москва, , 15:37 — REGNUM

В структуре российского экспорта доля стран Евросоюза за год сократилась на полпроцента. Соответствующие данные приведены в статистическом сборнике на сайте Центрального банка (ЦБ) РФ.

Так, в первом квартале 2019 года доля российского экспорта в Европейский союз (ЕС), который является главным торговым партнёром РФ составила 48,2%. Также уменьшилась доля экспорта в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В первом квартале 2019 года на его долю пришлось 8% российского экспорта, в то время, как годом ранее этот показатель составлял 8,7%.

Вместе с тем увеличилась доля экспорта из России в страны Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества до 25,1% в первом квартале 2019 года против 22,8% в аналогичном периоде предыдущего года. Доля прочих стран за год снизилась с 19,8% до 18,7%. Наибольшие объемы поставок приходились на Китай (12,3%), Нидерланды (11,6%), Германию (8,5%), Турцию (4,8%) и Белоруссию (4,6%).