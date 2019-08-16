Аддис-Абеба, , 16:25 — REGNUM

Ethio Lease, первая находящаяся в иностранном владении организация, получившая от Национального банка Эфиопии лицензию на предоставление финансовых услуг, заявила, что ряд эфиопских компаний уже подал запрос на приобретение в аренду оборудования для осуществления своей деятельности. Ethio Lease, дочерняя компания Africa Asset Finance Company Inc. (AAFC), компании по финансированию оборудования со штаб-квартирой в США, официально открыла свое представительство в Аддис-Абебе и уже начала активную работу с местным частным бизнесом. AAFC владеет и управляет группой компаний, которые предоставляют кредитование и лизинговые услуги по всей Африке. Об этом сообщило эфиопское новостное издание Fana.

Генеральный директор Ethio Lease Джирум Цегай сообщил, сейчас его компания ждет второй лицензии от нацбанка страны, чтобы начать предоставлять финансовые услуги в полную силу. Меры по внедрению лизинга были предприняты в Эфиопии для решения проблемы нехватки оборудования и иностранной валюты с целью обеспечения более легкого доступа к необходимому оборудованию, чтобы местные предприниматели, тем самым, создавали новые рабочие места и повышали производительность.

Ethio Lease предлагает широкий спектр лизинговых услуг для различных секторов экономики, таких как промышленное производство, сельское хозяйство, здравоохранение, энергетика и пищевая промышленность, включая производство кофе. По словам генерального директора, Ethio Lease, учрежденная с уставным капиталом в 12 млн долларов США, предоставит займов на половину общего капитала в ближайшие два года. Ethio Lease предлагает долгосрочную аренду, известную как капитальная аренда, которая предоставляет компаниям и частным лицам договоры аренды, покрывающие значительную часть амортизационных отчислений на приобретенное оборудование.