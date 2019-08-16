Красногорск, 16 августа 2019, 15:04 — REGNUM
В Подмосковье работники энергоснабжающей компании вышли на поиски воров электричества. В своей работе проверяющие использовали рентген, передает Общественное телевидение России.
Энергетики посетили абонентов, у которых фактический объём потребления значительно меньше предполагаемого.
Первым стал яхт-клуб в Мытищинском районе. Специалисты сетевой компании сняли электросчётчик и «просветили» его с помощью специального прибора.
Такой рентген — единственный на всё Подмосковье. С его помощью можно увидеть не менял ли владелец конструкцию прибора учёта.
В результате нелегального оборудования энергетики не нашли.
С начала года в Москве и Московской области были оштрафованы десятки энерговоров на 200 миллионов рублей.