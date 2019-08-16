Красногорск, 16 августа 2019, 15:04 — REGNUM

В Подмосковье работники энергоснабжающей компании вышли на поиски воров электричества. В своей работе проверяющие использовали рентген, передает Общественное телевидение России.

Энергетики посетили абонентов, у которых фактический объём потребления значительно меньше предполагаемого.

Первым стал яхт-клуб в Мытищинском районе. Специалисты сетевой компании сняли электросчётчик и «просветили» его с помощью специального прибора.

Такой рентген — единственный на всё Подмосковье. С его помощью можно увидеть не менял ли владелец конструкцию прибора учёта.

«Начинают использовать заряженные счетчики, потому что скрытую электропроводку обнаружить легко. С помощью магнитных пломб боремся с установкой магнитов на счетчике, поэтому люди начинают применять такие счетчики с конструктивными изменениями».
Андрей Фомичев, начальник участка реализации услуг Мытищинского района электросетей АО «Россети Московский регион»

В результате нелегального оборудования энергетики не нашли.

С начала года в Москве и Московской области были оштрафованы десятки энерговоров на 200 миллионов рублей.