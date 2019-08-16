Красногорск, , 15:04 — REGNUM

В Подмосковье работники энергоснабжающей компании вышли на поиски воров электричества. В своей работе проверяющие использовали рентген, передает Общественное телевидение России.

Энергетики посетили абонентов, у которых фактический объём потребления значительно меньше предполагаемого.

Первым стал яхт-клуб в Мытищинском районе. Специалисты сетевой компании сняли электросчётчик и «просветили» его с помощью специального прибора.

Такой рентген — единственный на всё Подмосковье. С его помощью можно увидеть не менял ли владелец конструкцию прибора учёта.

Андрей Фомичев, начальник участка реализации услуг Мытищинского района электросетей АО «Россети Московский регион» «Начинают использовать заряженные счетчики, потому что скрытую электропроводку обнаружить легко. С помощью магнитных пломб боремся с установкой магнитов на счетчике, поэтому люди начинают применять такие счетчики с конструктивными изменениями».

В результате нелегального оборудования энергетики не нашли.

С начала года в Москве и Московской области были оштрафованы десятки энерговоров на 200 миллионов рублей.