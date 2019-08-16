Белгород, , 15:02 — REGNUM

Белгородский региональный поставщик природного газа проиграл спорт с антимонопольным комитетом. УФАС привлекало «Газпром межрегионгаз Белгород» к административной ответственности за вытеснение с рынка конкурирующей компании и злоупотребление доминирующим положением. Решение антимонопольного комитета поставщик пытался оспорить сначала в Арбитражном суде Белгородской области, а затем в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде. Жалобы истца были отклонены, сообщили 16 августа в пресс-службе регионального антимонопольного комитета.

По данным УФАС, «Газпром межрегионгаз Белгород» вытеснял с рынка услуг поверки газовых счётчиков другую аккредитованную компанию. Абонентам грозили начислением платы за пользование газом по нормативам потребления, если они заменят счётчик или проведут его поверку у конкурента. За нарушение антимонопольного законодательства региональный поставщик обязан заплатить штраф в размере 100 000 рублей.

В УФАС напоминают, что жители Белгородской области могут прибегать к услугам поверок газовых счётчиков в любой аккредитованной организации. Региональный поставщик газа не может требовать прохождения поверок и замены счётчиков только в своих филиалах.