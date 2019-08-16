Бишкек, , 15:01 — REGNUM

Руководство Российско-Киргизского фонда развития приняло решение об уменьшении размера процентных ставок по кредитам в национальной валюте Киргизии — для усиления поддержки местных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба РКФР.

Для работающих в республике бизнесменов и компаний, занятых в сельском хозяйстве, легкой промышленности машиностроение и других приоритетных отраслях, процентная ставка снижена с 10% до 9% годовых.

А на финансирование проектов по улучшению инфраструктуры туризма киргизской столицы и инфраструктуры образования ставка снижена с 12% до 11% годовых.

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В Российско-Киргизском фонде развития отмечают, что новые условия кредитования будут действовать только для вновь заключаемых кредитных договоров.

ИА REGNUM напоминает, что Российско-Киргизский фонд развития создан в конце 2014 года в соответствии с Соглашением о развитии сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, подписанном правительствами России и Киргизии.

Основной задачей фонда является предоставление работающим на территории Киргизии компаниям и предпринимателям кредитов на условиях более выгодных, нежели в местных банках и других финансовых организациях.

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