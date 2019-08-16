Москва, , 14:59 — REGNUM

Насколько оправданным будет шаг России по сокращению вложения в американские госбумаги пока сложно сказать, это покажет будущее. Но в краткосрочном плане стоимость золота оправдывает такую стратегию, а курс юаня — нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя снижение РФ вложений в госбумаги США.

«По итогам июня, Россия вновь сократила вложения в американские госбумаги, теперь до величины немногим более 10 млрд долларов. Таким образом, с 2014 года принадлежащий РФ портфель государственных обязательств США уменьшился в 10 раз», — отметил эксперт.

Банк России обосновывает свою стратегию в том числе поиском более сбалансированного состояния золотовалютных резервов. В частности, за счет сокращения долларовых активов увеличивается доля вложений в китайскую валюту. Одновременно наращивается и доля золота.

«Избавляясь от американских облигаций, Россия идет против мирового тренда. В последние месяцы центробанки ведущих стран активно наращивали вложения в американский госдолг, ожидая дальнейшего снижения ставок ФРС и в целях защиты своих резервов. За май-июнь 2019 года в гособлигации США пришло больше средств, чем за весь прошлый год — более $200 млрд.

Вместе с Россией сокращал свой портфель американских гособлигаций Китай, в последние месяцы нуждающийся в американской валюте для поддержания курса юаня», — высказал свою точку зрения Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минфина США, объем российских вложений в американские государственные бумаги в июне уменьшился почти на $1,2 млрд — с $12,024 млрд до $10,848 млрд.

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