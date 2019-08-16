Москва, 16 августа 2019, 14:59 — REGNUM
Насколько оправданным будет шаг России по сокращению вложения в американские госбумаги пока сложно сказать, это покажет будущее. Но в краткосрочном плане стоимость золота оправдывает такую стратегию, а курс юаня — нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя снижение РФ вложений в госбумаги США.
Банк России обосновывает свою стратегию в том числе поиском более сбалансированного состояния золотовалютных резервов. В частности, за счет сокращения долларовых активов увеличивается доля вложений в китайскую валюту. Одновременно наращивается и доля золота.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным минфина США, объем российских вложений в американские государственные бумаги в июне уменьшился почти на $1,2 млрд — с $12,024 млрд до $10,848 млрд.
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