Курган, , 14:57 — REGNUM

Китай может разрешить ввоз российской свинины уже в 2019 году. Такими ожиданиями поделился 16 августа в Кургане первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он отметил, что лично участвует в переговорах о начале поставок в Китай российской свинины. Такое предложение должно заинтересовать китайских партнеров.

Есть надежда, что уже в этом году экспорт будет открыт, сказал он на совещании, посвященном реализации национальных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минфина прибыл в Курганскую область для обсуждения трех национальных проектов: «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

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