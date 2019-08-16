Минск, , 14:50 — REGNUM

Александр Лукашенко во время состоявшейся 16 августа инспекции Минской области дал указания по вспашке земли, посеву и уборке различных сельхозкультур, переработке леса и фальсификации отчётности по падежу скота. Кроме того, сообщает президентская пресс-служба, «он подчеркнул недопустимость рвать технику».

"Мы разучились пахать. Если поле вспахано через пень-колоду и завтра надо грейдером ровнять, то лучше не надо пахать, — сказал Лукашенко. — Никакая сеялка не выровняет, даже если многооперационная. За вспашку, я помню еще в мои времена партия требовала (молодцы, правильно требовали), надо очень много платить механизаторам. Больше даже, чем на уборке. Если ровно вспахано — затраты меньше на посев».

Накануне, 14 августа Александр Лукашенково время инспекции Могилёвской области заявил: «Разболтанность населения чрезвычайная. Не хочу сказать, что все плохие. Но воровство процветает. Мне даже стыдно как Президенту об этом говорить. Притом воруют всё, начиная от дизельного топлива и бензина. Недавно обнаружили: прямо с поля зерно везут домой. Обнаглели до такой степени, что даже не прячутся. Берут, как свое. Вот это мы выкорчуем с корнем».

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