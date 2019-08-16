Москва, , 14:57 — REGNUM

По итогам июля 2019 года в России были куплены 1283 модели немецкой автокомпании Audi, что на 1% больше, чем год назад. Об этом 16 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

С января по июль 2019 года в РФ было реализовано 8596 машин немецкой компании. Это на 1% ниже результата продаж за такой же период 2018 года.

По мнению директора филиала компании «Авилон. Ауди» Рената Тюктеева, объём рынка Audi будет оставаться на прежнем уровне за счет новых доступных двигателей Q8 и А6, а также выхода нового Q3. Также он отметил, что импортер Audi снизил с 1 августа 2019 года кредитную ставку по программе Audi Credit более чем в три раза. Это также может стать причиной стабильных продаж на фоне снижения мирового объёма авторынка.

Напомним, электромобиль Audi E-Tron успешно прошёл краш-тесты, которые проводил Страховой институт дорожной безопасности (IIHS). Электрический автомобиль получил оценки «хорошо» в каждой категории. Audi E-Tron стал первым электромобилем, получившем награду IIHS Top Safety Pick +.

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