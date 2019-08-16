Минск, , 14:47 — REGNUM

Белорусский государственный концерн «Беллесбумпром» проинформировал сегодня, 15 августа о решении госпредприятия ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» расторгнуть контракт с генподрядчиком по строительству завода беленой целлюлозы — «Китайской корпорацией инжиниринга САМС» (САМСЕ).

Решение принято на внеочередном собрании акционеров. Контракт и строительный подряд от 11 октября 2010 года признан не выполненным, Светлогорский ЦКК завершит проект «самостоятельно с привлечением белорусских подрядных организаций».

»Предметом контракта являлось строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе открытого акционерного общества «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» мощностью 400 тыс. тонн в год «под ключ», — напомнил «Беллесбумпром».

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Напомним, под новое производство на Светлогорском ЦКК власти Белоруссии взяли «связанный» кредит на $654 млн у китайского «Эксимбанка». Запуск завода был заявлен на 2015 год, на проектную мощность он до сих пор не вышел. САМСЕ воздерживается от комментариев.