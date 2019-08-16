Москва, 16 августа 2019, 14:47 — REGNUM
Поведение России, которая в очередной раз сократила свои вложения в госбумаги США, объяснимо, учитывая складывающуюся ситуацию в мире с формирующейся новой расстановкой сил в торговых отношениях стран, заявила корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя снижение РФ вложений в госбумаги США.
Далее идут такие рынки, как Индонезия, Вьетнам, Египет, где рыночный спрос гораздо выше, чем в европейских странах. Все это накладывает свой отпечаток на поведение стран по отношению друг к другу. Например, Китай и Россия постепенно занимаются дедолларизацией своих экономик, проводя расчеты между собой в обход доллара.
Более того, Китай планирует постепенное введение и азиатской региональной валюты, которая смогла бы конкурировать с евро, а может и долларом, если на тот момент, его ценность еще будет существенна для торговых операций.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным минфина США, объем российских вложений в американские государственные бумаги в июне уменьшился почти на $1,2 млрд — с $12,024 млрд до $10,848 млрд.
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