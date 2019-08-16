Москва, , 14:47 — REGNUM

Поведение России, которая в очередной раз сократила свои вложения в госбумаги США, объяснимо, учитывая складывающуюся ситуацию в мире с формирующейся новой расстановкой сил в торговых отношениях стран, заявила корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя снижение РФ вложений в госбумаги США.

«Китай постепенно выходит на первый план, насчитывая более 124 торговых партнеров, для которых Китай является ведущим торговым партнером. Напомним, что у США таких стран на сегодняшний день «только» 56. Многие экономисты уже заявили об ускоренном росте и рынка Индии, который к 2035 году может выйти на второе место после Китая за счет инвестиционных вложений в страну со всего мира.

Данная тенденция объясняется как раз недостатком международных рынков для серьезных инвесторов, так как большинство рынков испытывают стагнацию на сегодняшний день, включая и Китай», — пояснила эксперт.

Далее идут такие рынки, как Индонезия, Вьетнам, Египет, где рыночный спрос гораздо выше, чем в европейских странах. Все это накладывает свой отпечаток на поведение стран по отношению друг к другу. Например, Китай и Россия постепенно занимаются дедолларизацией своих экономик, проводя расчеты между собой в обход доллара.

Более того, Китай планирует постепенное введение и азиатской региональной валюты, которая смогла бы конкурировать с евро, а может и долларом, если на тот момент, его ценность еще будет существенна для торговых операций.

«А пока большинство стран лишь снижают свои вложения в американские бумаги, оставаясь при этом основными кредиторами США, как то Китай, Япония, Великобритания. Резкий сброс таких бумаг будет означать крах для всей глобальной экономики, а постепенный выход кажется менее болезненным, хотя в любом случае скажется на всех участниках мирового рынка», — высказала свое мнение Новикова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минфина США, объем российских вложений в американские государственные бумаги в июне уменьшился почти на $1,2 млрд — с $12,024 млрд до $10,848 млрд.

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