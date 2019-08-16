Курган, , 14:48 — REGNUM

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков заявил о необходимости развития аэропорта Кургана и открытии новых авиамаршрутов. Нужны дополнительные рейсы до Москвы, так как ежедневные рейсы в столицу России «набиты, как автобус», сообщил глава Зауралья министру финансов РФ Антону Силуанову 16 августа на рабочем совещании.

Вадим Шумков попросил главу Минфина включить в программу ускоренного социально-экономического развития Курганской области помимо модернизации курганского аэропорта два дополнительных рейса до Москвы. Кроме того, нужны рейс до Санкт-Петербурга, летний до Симферополя и сквозной Курган — Тюмень — Сургут — Новый Уренгой.

Напомним, 16 августа глава Минфина РФ Антон Силуанов проводит совещание в Кургане как куратор Зауралья. Речь идёт о доработке программы ускоренного социально-экономического развития Курганской области и реализации трёх национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

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