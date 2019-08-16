Москва, , 15:25 — REGNUM

В российском экспорте увеличилась доля топливно-энергетических товаров, однако заметно снизился процент продукции машиностроения. Об этом сообщается в статистическом сборнике на сайте Центрального банка (ЦБ) РФ.

Так, в первом квартале 2019 года экспорт топливно-энергетических товаров сложился в размере 69,6 млрд долларов США, что на 4% больше аналогичного показателя предыдущего года. Что касается поставок продовольствия и сырья для его производства, то показатели этой категории за год почти не изменились и составили 5,4 млрд. долларов.

В то же время авторы документа констатировали существенное — на 13,1% — снижение вывоза продукции машиностроения. Экспорт черных и цветных металлов, включая изделия из них, сократился на 8,2% до 9,8 млрд долларов США. Также на 3,6% уменьшились поставки продукции химической промышленности.

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