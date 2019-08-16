Большой Камень, Приморский край, , 14:37 — REGNUM

В сухом доке судоверфи «Звезда» завершилась сборка второго крана «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн, высотой 120 метров и шириной 189 метров, сообщает 16 августа пресс-служба Роснефти.

Операция подъёма крана-гиганта продолжалась около 20 дней. Он будет использоваться для строительства новейших российских судов — супертанкеров, газовозов, ледокола «Лидер» и других. В ближайшее время в сухом доке будут установлены четыре крана башенного типа с прямой стрелой грузоподъемностью 60 тонн.

Напомним, сухой док является объектом второй очереди строительства крупнейшей в России судоверфи. Изначально уникальное гидротехническое сооружение планировалось сдать в 2023 году, однако ускоренные работы по его строительству позволят ввести объект в эксплуатацию уже в 2020 году.

Первый кран «Голиаф», который является символом города Большой Камень, с 2018 года выполнил более 9700 операций по подъёму, перемещению и кантовке грузов, в том числе секций и блоков строящихся судов.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается консорциумом инвесторов во главе с нефтяной компанией «Роснефть» по поручению президента России Владимира Путина. Создаваемый комплекс предназначен для выпуска крупнотоннажных судов, а также судов ледового класса водоизмещением до 350 тыс. тонн, других видов морской техники, которая ранее на территории России не производилась.

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