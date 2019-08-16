Москва, , 14:39 — REGNUM

В первом квартале 2019 года Россия незначительно увеличила экспорт товаров по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. Соответствующие данные приведены в статистическом сборнике на сайте Центрального банка (ЦБ) РФ.

«Экспорт товаров составил 102,4 млрд долларов США, превысив на 0,8% показатель первого квартала 2018 года. Прирост обеспечен увеличением физических объемов поставок на фоне устойчивой ценовой конъюнктуры», — отмечено в документе.

В итоге профицит счета текущих операций в первом квартале 2019 года составил 33,7 млрд долларов по сравнению с 29,8 млрд долларов в аналогичном периоде предыдущего года. Положительное сальдо торгового баланса сложилось на уровне 46,8 млрд долларов США, что на 5,7 млрд долларов больше, чем годом ранее.

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