Москва, , 14:30 — REGNUM

Богатейшим людям мира неприятно, что они понесли потери из-за падения американских фондовых индексов, но всё познаётся в сравнении, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский, комментируя очередное «обеднение» богатейших людей планеты.

«Учитывая непрекращавшийся с 2010 года рост американских индексов (за исключением редких и непродолжительных эпизодов коррекции) и сформировавшуюся по этой причине у американских инвесторов привычку, что рынок — это, по сути, дорога с односторонним движением, внезапная коррекция фондовых индексов, заставая каждый раз многих врасплох, заставляет их вновь и вновь вспоминать, что биржевые капиталы иногда имеют свойство уменьшаться, а не только прирастать.

Отсюда и видно попытку противопоставлять свои неудачи колоссальным потерям толстосумов. Тогда становится проще пережить собственные провалы», — пояснил эксперт.

По его словам, на Россию тут вряд ли что-то повлияет — хотя бы потому, что основные капиталы в стране уже давно формируются отнюдь не на бирже. А вот что касается примеров того, на какие астрономические величины могут упасть капиталы пресловутых «богатейших», то уместны будут следующие примеры.

«Цена вопроса падения индекса Nasdaq в апреле-мае 2000 года на фоне краха «Дот-Комов» — не десятки миллиардов, а триллионы долларов за день! Цена американского ипотечно-финансового кризиса 2008-го, на пике которого рухнул один из старейших и крупнейших на Wall Street инвестиционных банков Lehman Brothers, по разным оценкам, от 16 до 23 трлн долларов (правда, это не за день, а совокупно). После этих примеров вспоминать про вчерашние десятки миллиардов как-то даже и не вполне солидно», — считает Рожанковский.

Как сообщало ИА REGNUM, падение американского рынка вызвало очередное «обеднение» богатейших людей планеты. Всего за один день девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли около $18 млрд.

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