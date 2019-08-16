Москва, , 14:30 — REGNUM

Открытие новой станции «Стахановская» Кожуховской линии Московского метрополитена на востоке столицы запланировано на следующий год, но городские службы уже начали благоустройство прилегающей к ней территории. В планах Департамента капитального ремонта города Москвы — ремонт дорог и тротуаров, устройство современного освещения, высадка зеленых насаждений и прочее.

«Дорога до метро станет хорошо освещенной, комфортной и безопасной: на территории установят порядка 120 опор основного освещения и торшеров, а для удобства горожан там появится 65 малых архитектурных форм — лавочек, велопарковок, урн», — рассказали в пресс-службе департамента капремонта.

Старые тротуары и дорожное покрытие вокруг «Стахановской» решено заменить на новые. К настоящему времени демонтирована уже почти половина прежнего бордюрного камня, строятся новые тротуары, причем часть из них будет покрыта современной бетонной плиткой. Вдоль дорог появятся восемь новых остановочных павильонов современного дизайна.

Масштабные озеленительные работы включают в себя высадку деревьев и кустарников, а также устройство свыше 100 тысяч квадратных метров газонов. Среди них разместятся детские и спортивные площадки, оснащенные новым, более привлекательным оборудованием. Покрытие на этих объектах будет ударогасящим, что непременно оценят любители физкультуры.

Преображение района «Стахановской» ведется по просьбам местных жителей и работников размещенных вокруг станции предприятий. Их не устраивают изношенные дорожки и тротуары, разбитые бордюры и редкие фонари. Хаотичная парковка в районе также вызывала вопросы и многочисленные пожелания об улучшении ситуации.

Как отметили в городском департаменте капремонта, завершить комплексное благоустройство вокруг «Стахановской» планируется до конца текущего года, сохранив при этом транзитные возможности прилегающих улиц и проездов.