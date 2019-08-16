Москва, , 14:37 — REGNUM

Рейтинг самых продаваемых на российском рынке автомобилей корейских марок составило аналитическое агентство «Автостат».

Всего, по данным агентства, в России за первые семь месяцев 2019 года было реализовано 233,5 тыс. авто корейских брендов, что на 0,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Первое место в этом рейтинге заняла модель KIA Rio. За отчетный период было продано 54,6 тыс. этого авто.

Вторую строчку занял кроссовер Hyundai Creta. Показатель продаж этого авто за январь-июль 2019 года составил 40 тыс. экземпляров. На третьем месте — Hyundai Solaris. За первые семь месяцев 2019 года было реализовано на российском рынке 35,4 тыс. единиц этого седана. Далее идут две модели KIA — кроссовер Sportage (19,2 тыс. ед.) и седан Optima (14,4 тыс. ед.).

Также в рейтинг самых популярных в России моделей корейских машин вошли: Hyundai Tucson (13 тыс. ед.), KIA Soul (10,8 тыс. ед.), KIA Ceed (10,6 тыс. ед.), KIA Cerato (7,3 тыс. ед.) и Hyundai Santa Fe (5,9 тыс. ед.).

Напомним, с января по июнь 2019 года импорт легковых авто в Россию составил 143,7 тыс. единиц, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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