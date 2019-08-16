Курган, , 14:24 — REGNUM

Программу по ускоренному социально-экономическому развитию Курганской области Минфин внесёт в правительство России в начале сентября. В ней учитываются помимо стимулирующих мер также и конкурентные преимущества региона, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на рабочем совещании в Кургане 16 августа.

В Министерстве финансов России видят преимущества Зауралья в возможности развития агропромышленного комплекса и территорий опережающего развития, а также выгодного транзитно-транспортного расположения региона на пересечении трёх уральских областей — Тюменской, Свердловской и Челябинской.

«Мы предусматриваем развитие особых экономических зон в субъекте, чтобы дать возможность предпринимателям развиваться, иметь возможность использовать те инструменты, которые используются и хорошо себя зарекомендовали», — отметил Силуанов.

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