Курган, 16 августа 2019, 14:24 — REGNUM
Программу по ускоренному социально-экономическому развитию Курганской области Минфин внесёт в правительство России в начале сентября. В ней учитываются помимо стимулирующих мер также и конкурентные преимущества региона, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на рабочем совещании в Кургане 16 августа.
В Министерстве финансов России видят преимущества Зауралья в возможности развития агропромышленного комплекса и территорий опережающего развития, а также выгодного транзитно-транспортного расположения региона на пересечении трёх уральских областей — Тюменской, Свердловской и Челябинской.
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