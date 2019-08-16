Киев, , 14:23 — REGNUM

Теплоцентраль, которая обеспечивает теплом часть жителей Кривого Рога (Днепропетровская область Украины, родной город нынешнего президента Владимира Зеленского), имеет самый низкий уровень расчетов за потребленный газ (56%) и уже задолжала НАК «Нафтогаз Украины» 1,7 млрд гривен.

Об этом сегодня, 16 августа, заявил исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров, передает корреспондент ИА REGNUM

По оценке чиновника, соответственно, из-за таких долгов начать отопительный сезон в Кривом Роге «будет сложно».

«Слишком большой долг населения и коммунальных предприятий за потребленное тепло перед Криворожской теплоцентралью. Это не позволяет получить номинацию на газ в НАК «Нафтогаз Украины» на новый отопительный сезон», — подчеркнул Трубаров.

Он заявил, что в ближайшие дни состоится встреча с руководством НАК «Нафтогаз Украины», на которой стороны должны найти выход по Криворожской ТЭЦ и обеспечить город теплом.

В других регионах Украины все не настолько плохо. В частности, Северодонецкая ТЭЦ, Херсонская ТЭЦ, Одесская ТЭЦ своевременно начнут отопительный сезон при условии, что Кабинет министров своим постановлением позволит государственным ТЭЦ получить номинацию на газ с уровнем расчета не ниже 78%. Как отметил Трубаров, такой проект постановления уже визируется в министерствах.

ИА REGNUMнапоминает, что в начале августа в «Нафтогазе Украины заявили, что задолженность за газ Одесской ТЭЦ и предприятия «Теплоснабжение города Одессы» ставит под угрозу теплоснабжение города в следующем отопительном сезоне. Согласно сообщению, общая задолженность"Одесской ТЭЦ и компании «Теплоснабжение города Одессы» достигла почти 1,7 млрд грн.

1 августа заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Эдуард Кругляк заявил, что объекты теплопоставляющих предприятий Украины на 60% готовы к предстоящему отопительному сезону 2019−2020 годов.

В конце июля президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что отопительный сезон в Смеле (Черкасская область), оказавшейся в аналогичной ситуации, не будет сорван, и в домах горожан будет тепло.«Мы со своей стороны гарантируем вам, что никто не сорвет отопительный сезон. Тепло будет, правоохранительные органы разберутся в этой ситуации», — пообещал он, посоветовав руководству города продать свои машины и таким образом погасить долги за газ.