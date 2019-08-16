Тегеран, , 15:36 — REGNUM

Россия, Иран и Азербайджан подписали соглашение о строительстве совместной электросети. Совместная электросеть будет построена в рамках реализации проекта «Север-Юг», сообщило иранское информационное агентство IRNA.

С российской стороны соглашение подписали «Системный оператор» и «Россети», с азербайджанской — «Азерэнержи», с иранской — Tavanir. На данный момент разрабатывается технико — экономическом обоснование (ТЭО) соединения энергосистем трех стран.

Рабочая группа по данному проекту была создана два года назад. В 2018 году заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский заявил IRNA, что совместная электросеть будет особенно полезна в том случае, если одно из государств столкнется с энергетическим дефицитом.