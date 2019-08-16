Тегеран, , 16:05 — REGNUM

Иранское информационное агентство IRNA в своем репортаже сообщило о том, что санкции США оказывают критическое влияние на поставки медикаментов в Иран. Это связано с тем, что проведение банковских транзакций с ИРИ затруднено, поэтому страна остается изолированной в сфере медицины.

Иран самостоятельно производит более 97% потребляемых лекарств, однако ингредиенты для 50% из них он вынужден импортировать, а нарушения поставок могут полностью оборвать производственную цепь.

Пагубное воздействие санкций на иранскую фармакологию также отмечают производители лекарств. Заместитель руководителя Ассоциации иранской фармакологической промышленности Аббас Кебриаизаде заявил о готовности создать специальную комиссию для подсчета ущерба медицине от антииранских санкций. Ассоциация также готова подать иск против США в Международный суд.