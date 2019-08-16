Москва, , 14:16 — REGNUM

Снижая вложения в госбумаги США, Россия укрепляет отечественную экономику, так как держать запасы страны в валюте государства, которое активно вводит санкции, достаточно рискованно, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, комментируя снижение РФ вложений в госбумаги США.

Поэтому средства постепенно переводятся в золотовалютные резервы. По факту Россия сокращает вложения с 2010 года, когда объем инвестированных средств составлял максимальные значения — $176 млрд. На данный момент они составляют $527 млрд.

«Порядка 75% слитков покупается у российских производителей за рубли, что позволяет не только обезопасить финансовую систему, но и поддержать отечественные компании. Также были сокращены резервы в долларах почти в два раза за 2018 год и на сопоставимую величину увеличились сбережения в евро, юанях и иенах», — пояснил эксперт.

Центральные банки рассматриваются как независимый от правительства институт, а значит шансы на блокировку его работы достаточно малы, однако подстраховаться стоит, особенно учитывая геополитические риски способные уронить не только котировки гособлигации США, но и ослабить курс доллара.

«Кроме того, минфин США имеет возможность просматривать конфиденциальную информацию по операциям центробанков различных стран, у которых открыты счета в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, что, особенно в текущих сложных политических условиях, может навредить интересам России», — считает Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, объем российских вложений в американские государственные бумаги в июне уменьшился почти на $1,2 млрд — с $12,024 млрд до $10,848 млрд.