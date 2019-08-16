Псков, , 14:15 — REGNUM

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев обратился к членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы за поддержкой в сохранении единого налога на вменённый доход (ЕНВД) — этот налоговый режим Министерство финансов России намерено отметить с 1 января 2021 года. В обращении псковского бизнес-омбудсмена отмечается, что в настоящее время ЕНВД является самой распространённой системой налогообложения среди субъектов малого и среднего предпринимательства в Псковской области.

Из 23 тыс. представителей малого и среднего бизнеса 43% предпринимателей применяют ЕНВД.

«Псковская область сегодня занимает второе место в Российской Федерации по количеству сельских населённых пунктов. Кроме того, область является одним из регионов с крайне низкой покупательной способностью населения (72 место по объему ВРП на душу населения по стране). Сложившиеся социально-экономические условия диктуют специфику работы на территории области», — говорится в обращении Аркадия Мурылева.

Бизнес-омбудсмен Псковской области отмечает, что востребованность патентной системы налогообложения у местного бизнеса ниже, чем в ЕНВД, почти в десять раз. По словам Мурылёва, налоги от патентной системы поступают в муниципальные бюджеты, но регулировать доходность муниципалитет уже не сможет. «Таким образом, уйдёт один из важнейших способов поддержки предпринимательства на муниципальном уровне», — отмечает бизнес-омбудсмен.

Что касается упрощённой системы налогообложения, Мурылёв говорит не только об увеличении расходов бизнеса, но и росте отчётности и документооборота.

По его словам, в Псковской области ставки налога, взимаемого по упрощённой системе, установлены в максимальном размере. Вопрос о снижении ставок поднимался неоднократно, однако ожидаемых снижений не последовало.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области просит сохранить ЕНВД, «чтобы не допустить резкого ухудшения условий предпринимательства в регионе и, как следствие, массового прекращения ведения бизнеса».

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