Копенгаген, , 14:53 — REGNUM

Аналитики Национального банка Дании предупредили о возросшем риске новой глобальной экономической рецессии. Специалисты отметили, что статистические модели позволяют сделать вывод, что экономики США и стран ЕС с большей долей вероятности в ближайшем будущем столкнутся с очередным кризисом. Аналитики также добавили, что, если рецессия все же произойдет, датская экономика, будучи небольшой по объему и относительно открытой, серьезно пострадает. «Несмотря на то, что американская экономика в настоящее время демонстрирует такие темпы роста, каких мы не видели уже давно, именно сейчас появляются причины для беспокойства. Опыт показывает, что Дания зачастую страдает от кризиса одновременно с США» — говорится в аналитическом докладе банка — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

В составленной Национальным банком Дании модели развития европейских экономик демонстрируется, что шансы начала нового кризиса в настоящее время составляют один к трем. «Более конкретные цифры вероятного начала рецессии следующие: вероятность 35% того, что спад экономик начнется уже в следующем году; вероятность 65% — в течение двух лет» — говорится в докладе.

Тем не менее, модель, которую аналитики банка используют для выявления статистической вероятности начала кризиса дважды давала сбои: в 1998 и 2016 годах Национальный банк также бил тревогу, заявляя о скором начале кризиса в Дании. Никаких негативных событий в экономике, однако, не происходило.