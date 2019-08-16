Москва, , 14:09 — REGNUM

С момента появления модели Duster на российском авторынке в марте 2012 года, компания Renault реализовала в России 400 тыс. экземпляров данных кроссоверов. Об этом сообщает пресс-служба французского бренда.

Отметим, что модель Renault Duster является единственной в своем сегменте доступной в РФ машиной с дизельным мотором.

Renault Duster 2019 модельного года оснащён новой аудиосистемой Radio Connect. Кроме того, у авто есть функция получения информации о машине с помощью функционального приложения R&GO. Также Duster имеет новую мультимедийную систему MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto и CarPlay.

Обновленный Duster в версии Access оснащён 114-сильным мотором объёмом 1,6 л, который агрегатируется с «механикой» и передним приводом.

Напомним, в августе 2019 года на большую часть моделей французского бренда Renault, представленных на авторынке России, была повышена цена. Свою стоимость сохранили только универсал Dokker, а также кроссоверы Renault Koleos и Dokker Stepway.

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