Нижний Новгород, , 14:04 — REGNUM

В период с 8 по 15 августа текущего года вкладчикам нижегородского АО КБ «Ассоциация» выплатили 4,1 млрд рублей. Этот объём составляет 72% от страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов, сообщает госкорпорация.

Выплаты получили 8,5 тыс. вкладчиков, включая 239 юридических лиц, которые относятся к малым предприятиям.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с выявлением серьёзных нарушений 29 июля Центробанк отозвал лицензию АО КБ «Ассоциация» (Нижний Новгород). Указанная в отчётности крупная сумма в размере 3,8 млрд рублей отсутствовала на счетах организации. Позднее руководство банка заявило, что сотрудник казначейства кредитной организации фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT. 6 августа в арбитражный суд региона поступил иск Центробанка России о банкротстве «Ассоциации».