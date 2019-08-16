Курган, , 13:59 — REGNUM

Курганской области необходимо стимулировать инвестиции, создавать новые производства и особое внимание уделить высоким тарифам на электроэнергию. Министр финансов Антон Силуанов на рабочем совещании в Кургане 16 августа сообщил, что для Зауралья разработана программа социально-экономического развития.

По словам Антона Силуанова, в недрах Минфина РФ также разработаны для Курганской области рекомендации для улучшения ситуации в медицине и образовании. Затронуты в программе сельскохозяйственные направления и создание особых экономических зон.

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков в свою очередь добавил, что для развития промышленности неплохо бы было возвращать бизнесу первый взнос при покупке оборудования в лизинг, как это делается в Тюменской области, где данная мера поддержки помогла 15 тыс. предприятиям обновить оборудование. А для развития фермерства нужны длинные кредиты.