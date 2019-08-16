Черкесск, , 14:01 — REGNUM

В Карачаево-Черкесии ведётся строительство всесезонного туристско-реакционного кластера «Пхия — Кислые источники». Суммарный объём финансирования инвестиционного проекта составит почти 6,3 млрд рублей, пишет 16 августа ТАСС.

По словам заместителя министра экономического развития Карачаево-Черкесии Мурата Унежева, реализация проекта предполагает создание 366 рабочих мест.

Напомним, возведение туркомплекса, а также строительство на его территории объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, ведётся в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019−2025 годы». Проект реализуется как за счёт частных инвестиций, так и средств из федерального и республиканского бюджетов.

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