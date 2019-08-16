Сеул, , 13:32 — REGNUM

Южная Корея продолжает усиливать контроль за импортом отходов из Японии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году в Южную Корею было импортировано 2,54 млн тонн отходов из Японии, в частности 50% или 1,27 млн тонн пришлось на золошлаковые отходы, 18,5% или 470 тыс. тонн — на отработанные аккумуляторные батареи, 9,5% или 240 тыс. тонн — на отработанные шины и 6,6% или 170 тыс. тонн — на пластиковые отходы.

Известно, что в прошлом году импорт отходов в страну в 15 раз превысил экспорт.

В 2018 году кроме Японии в Южную Корею импортировали отработанные батареи США (143 тыс. тонн), ОАЭ (69 тыс. тонн), Доминиканская Республика (30 тыс. тонн).

Согласно данным источников, представители министерства окружающей среды Южной Корее планируют провести тщательную проверку радиационного фона и тестов на выявление тяжелых металлов импортированных отходов.

Как отметили специалисты, тщательной проверке будут подвергаться только отходы, импортируемые из Японии или России.

Напомним, что ранее Южная Корея усилила контроль радиационного фона золошлаковых отходов и отработанных шин, импортируемых из Японии.

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