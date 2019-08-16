Набережные Челны, Татария, , 13:26 — REGNUM

В настоящее время ПАО «КамАЗ» прорабатывает меры по ужесточению контроля над качеством выпускаемой продукции. Об этом заявила начальник отдела аудита продукта и процессов департамента качества предприятия Наталья Сидорова корпоративной газете «Вести КамАЗа».

По ее словам, ранее такая практика уже применялась на заводе.

«Если рабочий не подтверждал качество выполняемой операции (клеймение, штамп рабочего, подпись), ему могли понизить разряд или уволить», — отметила Сидорова и добавила, что в дальнейшем такие работники вносились в единую базу, чтобы исключить возможность дальнейшего трудоустройства в подразделения КамАЗа.

В то же время, «пряники» за качественную продукцию сотрудникам также предусмотрены. Теперь премия за «качество» составляет около 50% для рабочих и около 25% — для управленцев.

«В 2018 году во многих подразделениях была отменена сдельная оплата труда, которую недаром считали угрозой для качества», — констатировала представитель предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2019 года процент потерь от брака в себестоимости продукции КамАЗа уменьшился на 10 пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по июнь 2019 года продажи новых грузовых машин «КамАЗ» составили 12,8 тыс. единиц, что на 6,3% больше прошлогоднего уровня.