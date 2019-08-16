Москва, 16 августа 2019, 13:22 — REGNUM
Профицит бюджета, о котором отчитывается Министерство финансов РФ, достигнут за счёт деградации экономики страны, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 16 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что за январь-июль 2019 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 2 027 839,4 млн рублей.
Подкрепляя сказанное, Жуковский отметил, что за последние 20 лет в РФ было закрыто свыше 25 тысяч школ, около 5,5 тысяч поликлиник, 5 тысяч больниц и уничтожено 520−540 тысяч койко-мест.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно информации, размещённой на сайте Министерства финансов РФ, по предварительной оценке объём поступивших в федеральный бюджет доходов составил 11 469 473,1 млн рублей. Исполнение расходов составило 9 441 633,7 млн рублей. Профицит бюджета таким образом достиг 2 027 839,4 млн рублей.
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