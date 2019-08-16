Москва, , 13:22 — REGNUM

Профицит бюджета, о котором отчитывается Министерство финансов РФ, достигнут за счёт деградации экономики страны, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 16 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что за январь-июль 2019 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 2 027 839,4 млн рублей.

«Из-за бюджетного правила экономика РФ обескровлена, — сказал Жуковский. — Поддерживаются заниженные инвестиции в человеческий капитал, то есть в науку, образование, здравоохранение, культуру. Мы не развиваем основной фактор конкурентоспособности. Что на образование, что на науку, что на медицину мы тратим в среднем в 2−2,5 раза меньше в долях от ВВП, чем тратят Франция, Германия, США, Япония, Корея, Финляндия. Мы отстаём уже даже от азиатских новых индустриальных тигров. Если мы получаем избыточный финансовый ресурс ценой того, что хиреет экономика, растёт смертность, вымирает население, то такой профицит бюджета нам не нужен».

Подкрепляя сказанное, Жуковский отметил, что за последние 20 лет в РФ было закрыто свыше 25 тысяч школ, около 5,5 тысяч поликлиник, 5 тысяч больниц и уничтожено 520−540 тысяч койко-мест.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно информации, размещённой на сайте Министерства финансов РФ, по предварительной оценке объём поступивших в федеральный бюджет доходов составил 11 469 473,1 млн рублей. Исполнение расходов составило 9 441 633,7 млн рублей. Профицит бюджета таким образом достиг 2 027 839,4 млн рублей.

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