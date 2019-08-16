Нур-Султан, , 13:19 — REGNUM

Строители компании «КазМунайГаз» проложили 796,6 км газопровода «Сарыарка» или 75% от его общей протяженности. Об этом 16 августа сообщили в казахстанской компании.

По данным компании, строители завершили сварочные работы на территории Кызыл-Ординской области. В настоящее время работы продолжаются в Карагандинской и Акмолинской областях.

Современные технологии позволяют прокладывать трубу диаметром 820 мм со скоростью 6 км в сутки. В строительстве газопровода задействовано более 2 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, старт строительству газопровода «Сарыарка» был дан 11 декабря 2019 года, а проект запустил бывший президент республики Нурсултан Назарбаев. Магистраль призвана обеспечить газом центральные и северные районы республики.

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