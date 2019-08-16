Джакарта, , 13:18 — REGNUM

Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита заявил, что правительство обратилось во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу действий Европейского союза, который ввел пошлины в размере 8−18% на импорт биодизеля из Индонезии, сообщает информационное агентство Antara.

Что касается пунктов, изложенных в заявлении индонезийского правительства, министр не захотел раскрывать подробности. Энггартиасто Лукита только подчеркнул, что правительство Индонезии будет проводить аналогичную политику, вводя импортные пошлины в размере 20−25% на молочные продукты из Европейского союза.

Ранее в Европейской комиссии заявили, что меры, принятые в отношении индонезийского биодизельного топлива, направлены на восстановление равных возможностей для европейских производителей биодизеля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии выразило готовность выполнить условия Всемирной торговой организации (ВТО) и разрешить импорт мяса кур из Бразилии.

Читайте также: Правительство Индонезии разрешит импорт мяса птицы из Бразилии