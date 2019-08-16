Рига, , 13:17 — REGNUM

Глава латвийского правительства Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия не принимала решения о закупке электроэнергии у Белоруссии в обход литовского бойкота, сообщает новостной портал skatue.lv.

По словам Кариньша, «произошло недоразумение» и литовские должностные лица не до конца поняли ситуацию.

«Я боюсь, что он (президент Литвы), вероятно, не полностью проинформирован по поводу происходящего. Я могу ещё раз повторить — латвийское правительство не приняло решение закупать электричество у Белоруссии. Об этом вообще не идет речи», — заявил латвийский премьер-министр.

При этом, как ранее сообщало ИА REGNUM, представители правительства Латвии ещё два дня назад утверждали совершенно обратное — замгоссекретаря латвийского министерства экономики Дзинтарс Каулиньш пояснял, почему правительство Латвии официально утвердило решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию.

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Если в регионе не открыть границу для закупки дополнительной электроэнергии, то из-за уменьшение ее объема увеличится ее цена минимум на 5%. Еще одним негативным последствием, по мнению латвийской стороны, может стать ухудшение отношений с Белоруссией и Россией, что навредит процессу по выходу из БРЭЛЛ.