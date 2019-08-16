Екатеринбург, , 13:17 — REGNUM

Работа Ново-Свердловской ТЭЦ будет приостановлена на время ремонта в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского филиала компании «Т плюс».

Работы будут производиться с 16 по 28 августа. В связи с этим в городе Берёзовском будет остановлена подача горячей воды, а в микрорайонах Екатеринбурга ЖБИ, Пионерский и Синие Камни возможны её временные отключения.

Отметим, что на ремонт оборудования Ново-Свердловской ТЭЦ компанией направлено 137 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге завершился третий и заключительный перед отопительным сезоном этап оперссовок. Он проходил с 12 по 15 августа. В ходе испытаний было выявлено 31 повреждение трубопровода, которые в данный момент устраняются специалистами.

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