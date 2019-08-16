Оренбург, , 13:16 — REGNUM

В Оренбургской области за семь месяцев 2019 года введено в строй 387,9 тыс. квадратных метров в новостройках, что в 2,3 раза меньше годового планового показателя. За год должны ввести 920 тыс. квадратных метров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минстрое, объем ввода многоквартирного жилья подтвержден планами застройщиков. Основная часть ввода в эксплуатацию запланирована на вторую половину года.

Индивидуальные застройщики сдали 235,3 тыс. квадратных метров. Общая площадь многоквартирных домов составила 152,6 тыс. квадратных метров.

В Оренбурге построено 123 тыс. квадратных метров общей площади жилых домов, из них индивидуальными застройщиками — 28,2 тыс. квадратных метров.

На 1 августа 2019 года на территории региона насчитывается 320 строящихся многоквартирных дома общей площадью 1 млн 492 тыс. квадратных метров. В июле выдано разрешений на строительство многоквартирных домов на 110 тыс. кв. метров.

Оренбургская область планирует в 2019 году превысить по строительству жилья показатель 2018 года на 1%.

Напомним, с 1 июля в России вступили в силу новые правила строительства жилого фонда. Чиновники заявили, что регион «относительно безболезненно» перешел на новую схему.

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