Брянск, , 12:58 — REGNUM

Около 80 млн рублей выделили на приобретение коммунальной техники для работы на дорогах Брянска из бюджета региона. В 2019 году администрация приобретёт 14 машин, уже готовятся необходимые документы для проведения торгов. Об этом сообщили 15 августа в пресс-службе городской администрации.

Для дорожного управления приобретут транспорт для расчистки снега, тракторы, экскаваторы, подметально-вакуумную технику. Кроме того, закупят специальное оборудование для прочистки ливневой канализации. В 2019 году планируется оснастить дорожную службу 14 современными машинами.

Обновление парка проводится поэтапно уже четыре года подряд. За это время на покупку техники из бюджета было выделено 215 миллионов рублей.