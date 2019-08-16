Уфа, , 13:00 — REGNUM

48 км дорог отремонтируют в Уфе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 16 августа сообщают в пресс-службе правительства Башкирии.

По сообщению чиновников, участок дороги от площади Володарского до улицы 50 лет СССР длиной 2,35 км будет отремонтирован АО «Башкиравтодор».

Продолжаются ремонтные дорожные работы на участке от улицы 8 Марта до улицы Революционной. Длина этого дорожного покрытия составляет 600 метров. Подрядчик «Промтехснаб СФ» обещает завершить строительство к концу августа текущего года.

Чиновники предупреждают, что с 15 по 19 августа 2019 года будет перекрыто движение автотранспорта на участке от улицы 8 Марта до улицы Революционной в связи с укладкой выравнивающего слоя асфальтового покрытия по улице Владивостокской.

Напомним, что на сегодняшний день полностью завершены дорожные работы на автодорогах Уфа-Аэропорт, на улицах Комарова, Матвея Пинского, Николая Дмитриева, Новочеркасская и Белокатайская.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Башкирии обновляется асфальтобетонное покрытие, обустраиваются новые бордюрные камни, технические полосы.