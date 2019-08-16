Чеджу, Южная Корея, , 13:06 — REGNUM

Правительство Южной Кореи выделит 186,5 млрд вон (~$153,9 млн) на модернизацию очистных сооружений на острове Чеджу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители министерства стратегии и финансов приняли решение о поддержании проекта по модернизации отчистных сооружений в рамках изключение из общего плана.

На сегодняшний день очистные сооружения в одноименном городе Чеджу, построенные в 1993 году, обрабатывают более 60% сточных вод года.

Известно, что к 2025 году объем обрабатываемых сточных вод планируется увеличить с 130 тыс. тонн до 220 тыс. тонн.

По предварительным данным, работы по модернизации очистных сооружений начнутся в 2021 году.