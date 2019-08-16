Рязань, , 12:45 — REGNUM

Более 600 млн рублей будет инвестировано в модернизацию крупнейшей в Рязанской области подстанции в Михайловском районе. Средства выделяет Федеральная сетевая компания — Россети. Модернизацию энергообъекта проведут без снижения надёжности электроснабжения потребителей, сообщили 16 августа в региональном министерстве по делам территорий и информационной политике.

Энергетики проводят полное обновление оборудования открытого распределительного устройства 110 кВ на подстанции 500 кВ «Михайловская». Уже заменено коммутационное оборудование, смонтированы новые измерительные комплексы. В рамках первого этапа модернизации поменяют более 80 приборов, а также устройства релейной защиты и автоматики, линейные порталы и ошиновку, а также оборудование телемеханики. Это позволит повысить надёжность выдачи мощности Рязанской и Новомосковской ГРЭС.

Мощность подстанции составляет 1402 МВА. Объект обеспечивает электроснабжение промышленных предприятий Рязанской области и тяговых подстанций РЖД.