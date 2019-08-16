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Карьерный самосвал БелАЗ грузоподъемностью 240 тонн собрали на Качканарском горно-обогатительном комбинате, сообщает 16 августа пресс-служба холдинга «Евраз».

"Новая мощная техника будет использоваться в действующих карьерах, а с 2020 года — на вскрытии Собственно-Качканарского месторождения, — сообщил управляющий директор Нижнетагильского металлургического комбината Алексей Кушнарев.

Он добавил, что до конца года предприятие планирует вывести на линию еще два таких же самосвала и экскаватор с объемом ковша 20 кубометров.

В пресс-службе холдинга отметили, что машина изготовлена по индивидуальным техническим требованиям предприятия, с дополнительным оснащением. Перед поставкой на объект каждый БелАЗ сначала обкатывают на заводе-изготовителе, затем разбирают и отправляют в Качканар на шести платформах.

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