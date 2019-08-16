Тбилиси, , 12:31 — REGNUM

На строительство объездной дороги до курорта Бакуриани в грузинском регионе Самцхе — Джавахети планируют выделить более 6 млн лари ($2 млн). Об этом 16 августа сообщили в фонде муниципального развития Грузии.

В фонде отметили, что строительство автодороги позволит решить проблему пробок, которые возникают в зимний сезон. В настоящее время уже завершено строительство трехкилометрового участка, идет установка защитных сооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что на участке автодороги из Грузии в Россию Гудари — Коби будет построена новая скоростная дорога с самым длинным тоннелем в Европе.