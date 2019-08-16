Москва, 16 августа 2019, 12:41 — REGNUM
Из-за введённого правительством РФ бюджетного правила экономика России «сидит на голодном пайке», считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 16 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что профицит федерального бюджета РФ по итогам января-июля 2019 года составил 3,4% ВВП, или 2 027 839,4 млн рублей.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономического аналитика Института глобализации и социальных движений Даниила Григорьева, вместо того чтобы вкладывать деньги в экономику, стимулируя потребительский спрос и производство, власти РФ, напротив, забирают из экономики всё больше средств, мотивируя это необходимостью наращивать сбережения, а профицит бюджета, которым так гордится российское правительство, это чисто технический показатель, достижение которого не приводит к улучшению экономики государства.
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