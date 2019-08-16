Москва, , 12:22 — REGNUM

Вопросы организации совместной туристской деятельности на южных Курильских островах — Кунашир и Итуруп обсудили представители туристских властей и руководителей туроператоров России и Японии, сообщили в Ростуризме.

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В частности, рассматривались программы туров, логистические и организационные вопросы. Турвласти России и Японии договорились о проведении пилотного тура уже в октябре 2019 года.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, запуск первого пилотного тура на южные Курильские острова и планы по запуску туров на регулярной основе способствует достижению общих целей, а именно — увеличению количества взаимных поездок до 200 тыс. с каждой стороны ежегодно к 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, российскому и японскому лидерам Владимиру Путину и Синдзо Абэ стоит встретиться в России в сентябре. Об этом заявил представитель премьер-министра Японии после визита российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курильские острова.

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