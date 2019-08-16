Сеул, , 12:33 — REGNUM

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs понизил прогноз темпов экономического роста «четырех азиатских тигров». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей банка.

Согласно опубликованным данным, сперва представители Goldman Sachs понизили прогноз темпов экономического роста Южной Кореи на 2019 года — до 1,9%, а на 2020 год — до 2,2%.

По мнению специалистов, темы роста экономики страны в третьем и четвертом кварталах года составят 2,1% и 2%, что на 0,4% меньше по сравнению с предыдущим прогнозом. Кроме того, представители инвестиционного банка предполагают, что ЦБ Южной Кореи опустит ключевую ставку на 0,25% в октябре текущего года.

Темпы экономического роста Гонконга на 2019 год также были пересмотрены до 0,2%, а на 2020 год — до 1,9%

Как отметили специалисты, на пересмотр прогноза также повлияли и недавние протесты.

Темпы экономического роста Сингапура на 2019 год были пересмотрены до 0,4%, на 2020 год — до 1,6%.

С другой стороны, прогноз темпов роста экономики Тайваня остался почти неизменным. В текущем году темпы экономического роста страны составят 2,3%, а в 2020 году — 2,2%, что на 0,1% и 0,2% меньше по сравнению с предыдущим прогнозом.

Известно, что незначительные изменения связаны с тем, что США сократили импорт товаров из Китая, и увеличила импорт из Тайваня.

«Четыре азиатских тигра» (или «четыре азиатских малых дракона») — неофициальное название экономик Южной Кореи, Сингапура, Гонконга и Тайваня, демонстрировавших очень высокие темпы экономического развития с начала 1960-х до финансового кризиса 1990-х годов.